Ucraina, la Nato: "Continueremo a fornire assistenza militare" | Italia, ok della Camera alla risoluzione di maggioranza

La guerra in Ucraina giunge al giorno 687.

La Nato "continuerà a fornire al Paese invaso importante assistenza militare, economica e umanitaria. Molti alleati hanno delineato piani per fornire miliardi di euro di ulteriori capacità nel 2024". In Italia la Camera approva la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a continuare a sostenere l'Ucraina. Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Parrebbe giunto il momento per un'incisiva azione diplomatica". Il presidente ucraino Zelensky sostiene: "L'esitazione occidentale incoraggia Putin". Intanto, un gruppo di hacker ucraini, probabilmente con il supporto dell'Intelligence, ha violato il provider internet di Mosca "M9com" e ha "demolito" i server con il risultato che parte della capitale russa è rimasta senza internet e Tv. Si registrano ancora vittime civili in Ucraina, finita nuovamente sotto un diluvio di missili russi in una fase del conflitto marcato dall'estensione degli attacchi ucraini oltreconfine e in cui non si intravedono spiragli di pace.