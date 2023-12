Putin: "Con l'Occidente sono stato ingenuo" | "Attaccare la Nato? Sono solo fesserie di Biden"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 663.

Vladimir Putin ha detto di essere stato "ingenuo" nei primi anni del suo mandato riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla "disintegrazione" della Russia come era avvenuto con l'Urss. Il leader del Cremlino ha quindi bollato come "fesserie" le affermazioni di Joe Biden, il quale ritiene che la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato in caso di una vittoria della guerra in Ucraina. Intanto il Consiglio europeo nelle conclusioni del vertice ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Mentre il patriarca Kirill entra nella lista dei ricercati di Kiev.