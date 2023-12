Senato Usa verso voto su aiuti a Kiev settimana prossima

La guerra in Ucraina giunge al giorno 660.

Il Consiglio Ue nelle conclusioni del vertice ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia Per Vladimir Putin "la pace in Ucraina ci sarà solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi". Poi aggiunge: "Kiev oggi non produce quasi nulla in termini di armi e tutto arriva dall'Occidente, ma questo omaggio un giorno potrebbe finire e, a quanto pare, sta finendo". Intanto un altro drone russo si è schiantato sul territorio della Romania, in un'area disabitata, ma secondo la Nato non si tratta di un attacco intenzionale. Il presidente ucraino Zelensky si rivolge ai leader europei riuniti in Consiglio e lancia loro un appello: "Oggi vi chiedo una cosa: non tradite i cittadini e la loro fiducia nell'Europa. Se nessuno crede nell'Europa, cosa terrà in vita l'Unione europea? I cittadini europei non vedranno alcun beneficio se Mosca riceverà un lasciapassare da Bruxelles sotto forma di negatività nei confronti dell'Ucraina. Putin la userà sicuramente contro di noi e contro tutta l'Europa".