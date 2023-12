Ucraina, Zelensky: "Con Meloni discusso dei negoziati per l'adesione all'Ue e di pace"

Fotogallery - Sparatoria in un campus a Las Vegas

Fotogallery - Nobel per la Pace all'iraniana Narges Mohammadi, il premio ritirato dai figli

Fotogallery - Biden vede Zelensky alla Casa Bianca: "Altri aiuti per 200 milioni di dollari"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 659.

Zelensky, dopo aver incontrato Biden alla Casa Bianca e aver ricevuto dagli Usa altri aiuti per 200 milioni di dollari a Kiev, attacca Mosca: "Proteggere i valori europei dalla Russia". Il presidente ucraino ha poi sentito il premier Meloni: "Abbiamo discusso dei progressi compiuti dall'Ucraina nel soddisfare le raccomandazioni dell'Ue necessarie per la decisione di avviare i negoziati di adesione. Abbiamo inoltre scambiato opinioni sull'attuazione della formula per la pace".