Casa Bianca: nelle ultime 72 ore notevoli successi di Kiev | Mosca annuncia: "Operativo il nuovo missile strategico Sarmat"

In Grecia il più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 556.

"Mai avuto dubbi sul sostegno italiano all'Ucraina". Lo dice Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Lo Stato maggiore di Kiev segnala gli avanzamenti della controffensiva ucraina in direzione Melitopol e Bakhmut. L'avanzata è registrata anche dalla Casa Bianca: "Nelle ultime 72 ore notevoli successi di Kiev" soprattutto nella regione di Zaporizhzhia. Mosca dichiara l'annientamento di due plotoni avversari e annuncia di aver reso operativo il nuovo missile balistico strategico Sarmat, capace di colpire qualunque obiettivo in tutto il mondo.