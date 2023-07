Kiev: "Mosca ha bloccato tutti i porti dell'Ucraina" | Usa: "Iniziata la massima spinta della controffensiva"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 520.

La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud-est del Paese. Lo hanno detto due funzionari del Pentagono al New York Times parlando di "migliaia di rinforzi, molti dei quali addestrati ed equipaggiati dall'Occidente". Intanto secondo Natalia Goumeniouk, portavoce dell'esercito di Kiev, l'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi poiché Mosca ha bloccato "praticamente tutti i porti" del Paese. "Abbiamo bisogno di una difesa aerea e anti-missili".