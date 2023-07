Usa: "Iniziata la massima spinta della controffensiva ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 519.

La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud-est del Paese. Lo hanno detto due funzionari del Pentagono al New York Times parlando di "migliaia di rinforzi, molti dei quali addestrati ed equipaggiati dall'Occidente". Intanto, come reso noto dal comandante dell'Aeronautica militare di Kiev Nikolai Oleshchuk, la difesa aerea ucraina ha abbattuto in serata 36 missili da crociera russi sulle regioni di Kiev e Kharkiv e sulla città di Dnipro. Intanto le truppe ucraine dicono di avanzare nel Donetsk. La Wagner, dalla Bielorussia, annuncia di aver ricevuto il proprio equipaggiamento.