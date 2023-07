La guerra in Ucraina giunge al giorno 507.

Secondo il presidente turco Erdogan, "Putin è d'accordo sulla proroga del corridoio per il grano nel Mar Nero". Ma il Cremlino nega: "Non abbiamo rilasciato dichiarazioni in merito". L'intesa, trovata lo scorso anno tra Ankara, Mosca, Kiev e Onu per sbloccare le esportazioni dall'Ucraina, scade il 17 luglio. Intanto, è ancora mistero su dove si trova Prigozhin. Il gruppo Wagner pubblica una foto che ritrae il suo capo in mutande e maglietta, sostenendo che si trovi in Bielorussia. Dopo la rivolta della Wagner (che secondo il Pentagono ormai non combatte più "in modo significativo" in Ucraina) Putin chiarisce: "Dal punto di vista giuridico non esistono nemmeno". L'intelligence militare ucraina riferisce di avere "fonti nella cerchia del presidente russo".