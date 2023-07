Ucraina, Biden: "Putin ha già perso la guerra, la minaccia dell'atomica non è reale" | "Prigozhin? Stia attento a cosa mangia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 506.

Mentre Kiev annuncia di aver ricevuto le bombe a grappolo dagli Usa, è scontro sulla fornitura degli F-16, con Lavrov che avverte: "Per noi sono come una minaccia nucleare". E con Kuleba che replica: "Riceveremo quegli aerei nei tempi previsti e la Russia dovrà farselo andare giù". Per Biden "Putin ha già perso la guerra", ma dopo la rivolta della Wagner (per la quale secondo il Wsj Mosca ha arrestato 13 ufficiali della brigata) il fondatore Yevgeny Prigozhin "deve stare attento a quello che mangia" per via del pericolo di un avvelenamento. Il presidente americano, inoltre, ha detto che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino.