Ucraina, Kiev: non c'è possibilità di accordo con la Russia

Tra l'Ucraina e la Russia non c'è possibilità di un accordo.

A dirlo è Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino. "Non bisogna farsi distrarre dai piani irrealistici: non ci si può mettere d'accordo con la Federazione Russa. La guerra deve finire solo con la sua sconfitta", ha scritto su Twitter citando Hemingway per le richieste "di artiglieria, veicoli corazzati, droni e missili a lungo raggio".