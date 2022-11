Consigliere di Biden: Kiev ha forte bisogno di difesa aerea | Ucraina, verso parziale ritiro di Mosca da Kherson

"Siamo pronti per la pace, per una pace giusta, la cui formula abbiamo più volte espresso. Il mondo conosce la nostra posizione: è il rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto per la nostra integrità territoriale, il rispetto per il nostro popolo, la punizione per tutti coloro che sono colpevoli e il pieno risarcimento da parte della Russia per i danni causati". Così il presidente Volodymyr Zelensky, su Telegram.