La guerra in Ucraina giunge al giorno 829. Il presidente Zelensky rende noto di aver "incontrato una delegazione della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per discutere di ulteriore assistenza all'Ucraina. Abbiamo parlato della situazione del fronte e dell'assistenza militare, in particolare di sistemi e missili aggiuntivi per rafforzare la nostra difesa aerea. Abbiamo prestato particolare attenzione all'aumento delle sanzioni contro la Russia". Intanto il premier Giorgia Meloni conferma che Zelensky prenderà parte al G7 in Puglia.