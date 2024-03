Ucraina, nuova riunione degli alleati a Ramstein il 19 marzo | Mosca: "Non abbiamo intenzione di uccidere Zelensky"

Fotogallery - Via la croce dai manifesti olimpici: è polemica in Francia

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 746.

Gli Usa invitano il cosiddetto "Gruppo di contatto" per l'Ucraina (circa 50 Paesi) a un altro incontro presso la base aerea americana in Germania di Ramstein il 19 marzo. La Russia "non ha alcuna intenzione" di assassinare Volodymyr Zelensky, riferisce il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky. "Pensate davvero che se volevamo colpire il corteo d'auto di Zelensky non ci saremmo riusciti? Provate a rispondere a questa domanda, ma siate onesti", afferma Polyansky riferendosi all'attacco missilistico russo su Odessa di mercoledì. Dopo l'incontro con Zelensky, il presidente turco Erdogan si dice pronto a ospitare negoziati di pace tra delegazioni di Kiev e Mosca.