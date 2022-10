Ucraina, filorussi: la battaglia per Kherson inizierà presto

In Ucraina la battaglia russa per riconquistare Kherson "inizierà in un futuro molto prossimo".

Lo ha annunciato su Telegram il vice amministratore filorusso della regione, Kirill Stremusov, spiegando che "si consiglia alla popolazione civile di lasciare l'area delle imminenti feroci ostilità, se possibile, per non esporsi a rischi inutili". Il nuovo comandante dell'esercito di Mosca in Ucraina, Sergei Surovikin, aveva già detto che la popolazione civile di Kherson sarebbe stata "reinsediata" altrove per evitare rischi.