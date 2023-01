Ucraina, Putin: "La vittoria della Russia è inevitabile"

Vladimir Putin arringa il popolo russo e definisce "inevitabile" la vittoria sull'Ucraina.

Il presidente russo ha parlato durante una visita allo stabilimento di Obukhov dell'azienda Almaz-Antey che produce armi e sistemi di difesa. "Per quanto riguarda il risultato finale e la vittoria, che è inevitabile, ci sono diverse cose che non sono andate da nessuna parte e che sono alla base della nostra vittoria", ha detto Putin, "sono l'unità e la coesione del popolo russo e in generale della Russia multinazionale, è il coraggio e l'eroismo dei nostri combattenti in un'operazione militare speciale e in prima linea e, naturalmente, il lavoro del complesso industriale della difesa, di imprese come la vostra".