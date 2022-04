Ucraina, Parigi e Berlino espellono diplomatici russi

La Francia ha deciso di espellere "numerosi" diplomatici russi le cui attività sono considerate "contrarie ai suoi interessi".

Lo rende noto il ministero degli Esteri francese. Anche Berlino ha deciso di dichiarare 40 diplomatici russi "persone non grate". Per il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, "si tratta di persone che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società".