Ucraina, Papa: "Tutti si diano da fare per la ripresa dei negoziati"

"Sono sempre vicino alla martoriata popolazione dell'Ucraina, colpita ogni giorno da una pioggia di missili".

Lo ha detto Papa Francesco dopo la preghiera domenicale dell'Angelus. "Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i popoli e uccidendo la verità e il dialogo? Prego e auspico - ha aggiunto - che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati non per alimentare l'insensatezza della guerra".