Ucraina, Oms: "Con l'inverno rischiano la vita milioni di persone"

In Ucraina l'inverno "mette a rischio la vita" di milioni di persone.

E' l'allarme lanciato dal direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Henri Kluge. "La salute delle persone non può essere tenuta in ostaggio", ha aggiunto, denunciando la difficile situazione negli ospedali ucraini: "I reparti di maternità hanno bisogno di incubatrici, le banche del sangue di frigoriferi, i letti di terapia intensiva di ventilatori e tutti hanno bisogno di energia".