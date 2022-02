Ucraina, Nato: dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei sul fianco Est

Per rafforzare il fianco orientale dell'Alleanza sono stati già dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei, ai quali si aggiungono circa 20 unità navali nel Mediterraneo.

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando: "La decisione di Putin è un grave errore strategico, per il quale la Russia pagherà un pesante prezzo nei prossimi anni. Gli obiettivi del Cremlino non si limitano all'Ucraina, ci troviamo di fronte a una minaccia per l'Europa".