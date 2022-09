Ucraina, Nato: "Da Putin incauta e pericolosa retorica nucleare"

Nel suo discorso Vladimir Putin ha utilizzato "una pericolosa e incauta retorica nucleare".

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, riferendosi al messaggio del presidente russo in cui diceva che Mosca è pronta a tutto per difendersi. "Sa bene che una guerra nucleare non può essere vinta e avrebbe conseguenze senza precedenti per la Russia. Inoltre la Nato sta aumentando la sua presenza" sul fronte Est "per rimuovere qualsiasi equivoco", ha aggiunto Stoltenberg.