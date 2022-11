Ucraina, Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson

Il ministro della Difesa di Mosca Serghei Shoigu ha ordinato alle truppe russe di ritirarsi dalla città di Kherson, in Ucraina.

Lo riferisce la Tass dopo che, per rallentare le forze nemiche, le unità russe avevano fatto saltare in aria cinque ponti nella regione dove, secondo il consigliere dell'amministrazione locale in esilio Sergii Khlan, "gli occupanti hanno iniziato una ritirata di massa".