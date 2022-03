Ucraina, Mosca: nessuna pietà per i mercenari stranieri

Le truppe russe hanno identificato i combattenti stranieri in Ucraina e gli attacchi continueranno "senza pietà".

Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo quanto riporta Interfax. "Conosciamo tutti i luoghi in cui si trovano i mercenari stranieri in Ucraina - ha precisato -. Continueranno a essere colpiti, come successo domenica nel villaggio di Starichi e nella base militare di Yavoriv. Non ci sarà pietà per i mercenari, non importa dove si trovino".