Ucraina, Mosca: "Kiev usa civili come scudi umani"

"L'Ucraina continua a usare i civili come scudi umani e ci sono già 2,7 milioni di persone che vorrebbero evacuare verso la Russia".

Lo sostiente il direttore del Centro di controllo per la difesa nazionale russa Mikhail Mizintsev che accusa i nazionalisti ucraini di tenere milioni di civili in ostaggio a Kiev, Kharkiv, Sumy e in altre 20 città.