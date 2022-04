Ucraina, media: "Abramovich a Kiev per far ripartire negoziati"

Il miliardario Roman Abramovich è a Kiev nel tentativo di riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, che si sono bloccati dopo le accuse di atrocità russe contro i civili.

Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Un portavoce del miliardario russo ha però smentito che si trovi in Ucraina. Abramovich avrebbe avuto un incontro con i negoziatori per discutere i modi per rilanciare i negoziati.