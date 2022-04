Ucraina, Macron: "Stop al dialogo con Putin dopo la scoperta dei massacri"

Emmanuel Macron ha smesso di parlare direttamente con il suo omologo russo Vladimir Putin, dopo la scoperta dei massacri compiuti in Ucraina.

Lo ha detto lo stesso leader dell'Eliseo: "Dopo i massacri che abbiamo scoperto a Bucha e in altre città, la guerra ha preso una piega diversa. Quindi da allora non gli ho più parlato direttamente, ma non escludo di farlo in futuro".