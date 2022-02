Ucraina, Londra: "Assalto russo a Kiev è una possibilità molto reale"

L'assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una "possibilità molto reale".

Lo ha affermato questa mattina il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, dicendosi "molto molto preoccupata per un'imminente invasione dell'Ucraina". In quel caso, ha sottolineato, la Gran Bretagna intensificherà le sanzioni contro Mosca: "Nulla sarebbe fuori discussione in caso di un'invasione totale".