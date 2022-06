Ucraina, Lavrov: "La Russia non è immacolata, ma non si vergogna"

La Russia ritorce ancora una volta contro l'Occidente le accuse di "fake news" su quanto sta accadendo in Ucraina.

Al contempo il ministro degli Esteri, intervistato dalla Bbc, riconosce però che Mosca non è "immacolata nel teatro di un sanguinoso scontro militare", definita ancora una volta "non un'invasione, ma un'operazione speciale". La Russia sarebbe stata "costretta" a prendere questa decisione e "non se ne vergogna".