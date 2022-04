Ucraina, Lavrov: "E' iniziata la seconda fase dell'operazione speciale russa"

"La Russia ha iniziato la seconda fase dell'operazione speciale in Ucraina".

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, spiegando che la missione mira "alla completa liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk". Lavrov ha poi accusato l'Occidente di usare il presidente Zelensky per attaccare Mosca e "ignorare gli accordi di Minsk". Sul leader ucraino ha poi affermato: "Non posso discutere seriamente di quello che dice perché cambia continuamente punto di vista in direzioni diametralmente opposte".