Ucraina, la Russia usa le bombe a grappolo: le prove

Le bombe a grappolo sono vietate dal diritto internazionale umanitario.

In particolare, nel 2010 è entrata in vigore una Convenzione Onu (a cui Mosca e Kiev non hanno aderito), che ne proibisce l'utilizzo. Eppure la Russia le starebbe utilizzando in Ucraina. Secondo quanto riporta Avvenire, che sarebbe in possesso di diverse foto-prova, in diverse aree ne sono stati rinvenuti i rottami.