Ucraina, la Polonia: "Disposti a ospitare armi nucleari Usa se serve"

La Polonia si è detta "aperta" al dispiegamento di armi nucleari statunitensi sul suo territorio "qualora servisse".

Lo ha detto il vice primo ministro polacco Jaroslav Kaczynski, aggiungendo: "Se gli americani ci chiedessero di mantenere le armi nucleari statunitensi in casa nostra, saremmo disponibili. Rafforzerebbe in modo significativo la deterrenza su Mosca". Il dispiegamento non è stato ancora discusso, ma "potrebbe esserlo presto".