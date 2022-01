Ucraina, la Nato invia navi e aerei nell'Europa dell'Est

Afp

Mentre cresce la tensione su una possibile invasione russa dell'Ucraina, "gli alleati della Nato stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell'Est, per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa". Lo ha sottolineato la Nato in una nota, aggiungendo che nello stesso momento "la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall'Ucraina".