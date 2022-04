Ucraina, Kiev: sale a 158 il numero dei bimbi uccisi durante la guerra

Sale a 416, di cui 158 uccisi e più di 258 feriti, il numero dei bambini vittime della guerra in Ucraina.

Lo riporta l'ufficio del procuratore generale su Telegram, ripreso da Unian. "Questi dati non sono definitivi, poiché è in corso l'identificazione nei territori temporaneamente occupati e liberati. In particolare, nella città di Mariupol, in alcune aree delle regioni di Kiev, Chernihiv e Lugansk", afferma il procuratore.