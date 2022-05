Ucraina, Kiev: ospedali Crimea curano forze russe ma non i civili

"Nella Crimea occupata agli ospedali è stato ordinato di dare la priorità ai soldati russi feriti rispetto ai pazienti civili", afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dall'agenzia Ukrinform.

"A causa delle molte vittime nelle forze nemiche - si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo".