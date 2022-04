Ucraina, Kiev: minaccia aumentata, donne e bambini non rientrino

L'amministrazione militare di Kiev ha chiesto alle donne con bambini piccoli e agli anziani di non tornare in città.

Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando un appello su Telegram. "La minaccia a Kiev non è scomparsa e gli ultimi attacchi missilistici ne sono la prova. Dati i recenti eventi legati agli incendi nei depositi di petrolio, alla detonazione di depositi di munizioni in Russia, nonché alla retorica dei propagandisti di Putin, possiamo dire che la minaccia è aumentata. Chiediamo di non tornare a studenti, donne con bambini piccoli e anziani!", si legge nell'appello.