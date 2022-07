Ucraina, Kiev: crisi politiche in Occidente non fermino l'invio di armi

"La tradizionale lotta politica interna nei Paesi occidentali non deve intaccare l'unità nelle questioni fondamentali della lotta tra il bene e il male.

In particolare, sulla fornitura di armi all'Ucraina". Lo ha detto Mikhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appello affinché le crisi europee non intacchino il supporto a Kiev. "Non possiamo permettere al Cremlino di usare la concorrenza politica come arma per minare le democrazie", ha aggiunto.