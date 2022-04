Ucraina, Kiev: a Mariupol russi uccidono civili per strada

"A Mariupol, gli occupanti russi hanno organizzato una 'operazione di pulizia' tra i civili".

Lo annuncia il consigliere del sindaco di Mariupol Petr Andryushchenko su Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia Unian. "Questa è una ricerca di 'nazisti'. Un nazista per i russi, è chiunque ama la sua Ucraina e non si è sottomesso all'occupante", ha detto, spiegando che questa "pulizia" avviene in tutta la città e a questo scopo i russi hanno istituito diversi posti di blocco.