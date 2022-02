Ucraina, Johnson: "Putin faccia passo indietro, siamo vicini a baratro"

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la situazione in Ucraina è "molto, molto pericolosa" e ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a fare un passo indietro "dall'orlo del precipizio".

Lo riferisce la Press Association. Johnson ha in programma un nuovo tour diplomatico europeo questa settimana con l'obiettivo di contribuire alla de-escalation della crisi in Ucraina. Nei prossimi giorni, il capo del governo di Londra parlerà con altri leader mondiali della situazione attuale e prevede di mettersi in viaggio verso la fine della settimana.