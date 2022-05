Ucraina, Guterres "sconvolto" dall'attacco russo sulla scuola

Il Segretario generale delle Nazioni Unite si è detto "sconvolto" dall'attacco della Russia del 7 maggio che ha colpito una scuola a Bilohorivka, in Ucraina, dove molte persone avrebbero cercato riparo dai combattimenti in corso.

Lo riferisce il portavoce del segretario generale Stephane Dujarric. Questo attacco - si sottolinea - ricorda che in questa guerra, come in tanti altri conflitti, sono i civili a pagare il prezzo più alto.