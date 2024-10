La guerra in Ucraina giunge al giorno 961. Volodymyr Zelensky è impegnato in un tour europeo. Dopo Londra il presidente ucraino è arrivato a Roma dove ha incontrato il premier Giorgia Meloni, mentre venerdì sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. "La resistenza ucraina è eroica - ha detto Meloni -, l'Italia sarà al fianco di Kiev finché sarà necessario". Poi ha annunciato per il 10 e l'11 luglio 2025 una conferenza di ricostruzione per l'Ucraina a Roma. Secondo il ministero degli Esteri ungherese, un ingresso dell'Ucraina nella Nato "nelle attuali circostanze" provocherebbe la "terza guerra mondiale". Nella serata di mercoledì le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico all'infrastruttura portuale dell'Oblast di Odessa, uccidendo sei persone e ferendone altre nove. Lo ha reso noto il governatore Oleg Kiper su Telegram. Intanto il Cremlino torna a spaventare il mondo annunciando che il pericolo di una guerra nucleare "è seriamente aumentato", a causa delle "politiche distruttive dell'Occidente". Ma nella stessa giornata il presidente ucraino ha aperto a spiragli di pace annunciando che la "fine della guerra nel 2025 è possibile". Intanto il Parlamento ucraino approva l'aumento dall'1,5% al 5% della tassa per finanziare la guerra.