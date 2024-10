Cremlino: "Attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato" | L'Ucraina: "Hanno voluto fare un regalo di compleanno a Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 958. L'emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk è stata attaccata da un gruppo hacker filo-ucraino, Sudo rm-RF. Colpite le versioni online di diversi canali della tv di Stato, compresa la celebra Rossija 1. "Gli hacker si sono congratulati con Putin per il suo 72esimo compleanno", ha detto una fonte del governo ucraino a Reuters, chiedendo di restare anonima. Il portavoce del Cremlino Peskov ha parlato di "attacco hacker senza precedenti". Il sindaco di Kiev: "Pronti alla futura ricostruzione dell'Ucraina". Mosca ordina l'arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini.