Ucraina, Zelensky dopo l'ipotesi di cessione di territori: "Nessun compromesso sull'integrità del Paese"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 956. L'Ucraina e suoi alleati, secondo il Financial Times, starebbero valutando un possibile compromesso che prevede "l'ingresso di Kiev nella Nato in cambio di alcuni territori occupati alla Russia". Ma Zelensky taglia corto: "Nessun compromesso sull'integrità territoriale". Non c'è consenso in Consiglio Ue per una proroga temporale nel rinnovo delle sanzioni agli asset della Banca centrale russa immobilizzati in Europa. L'accordo è cruciale per far sì che gli Usa partecipino con una quota da 20 miliardi di dollari al prestito all'Ucraina deciso in ambito G7. L'Ungheria si oppone.