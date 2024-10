Donetsk, 16 soldati ucraini giustiziati dall'esercito russo: si erano già arresi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 953. Le forze ucraine fanno sapere di essersi ritirate dalla cittadina di Vuhledar, nel Donetsk, dopo che Mosca ha annunciato "la conquista della città". La procura ucraina ha avviato un'indagine per la presunta esecuzione di 16 militari ucraini nella zona di Pokrovsk, definendola "la più grande esecuzione nota di prigionieri di guerra ucraini in prima linea". Un nuovo attacco ucraino a Yasnye Zori, nella regione russa di Belgorod, ha causato un morto e 13 feriti.