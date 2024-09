La visita di Von der Leyen a Kiev: "Qui per portare il sostegno dell'Europa" | E annuncia un prestito di 35 miliardi all'Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 941. Ursula von der Leyen è a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky e per portare il "sostegno dell'Europa all'Ucraina". La presidente della Commissione europea ha annunciato un prestito fino a 35 miliardi di euro a Kiev. Cnn: "Dagli Usa un nuovo pacchetto di aiuti militari per oltre 200 milioni di dollari". Putin ha dichiarato che l'esercito russo ha ricevuto nel 2023 "circa 140.000 droni" e che "quest'anno si prevede che la produzione di droni aumenterà in Russia di quasi 10 volte". Intanto l'Eurocamera ha dato il via libera all'uso da parte dell'Ucraina delle armi occidentali "contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo": 377 i voti a favore, 191 i contrari e 51 gli astenuti. Il presidente della Duma russa: "Rischio di guerra nucleare se Kiev usa i missili occidentali in Russia".