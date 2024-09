Ucraina, giorno 934 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 934. Secondo Reuters, la Russia ha iniziato nel 2023 a produrre un nuovo drone d'attacco a lungo raggio denominato Garpiya-A1, che ha utilizzato in Ucraina, utilizzando motori e componenti cinesi. Gli Usa hanno fatto sapere di non cambiare la politica sull'uso di armi a lungo raggio, anche se i media hanno affermato che il presidente Joe Biden sarebbe invece "sul punto" di consentire a Kiev di utilizzare sistemi potenti verso il territorio russo, a patto che non utilizzi quelli forniti dagli Stati Uniti. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito ancora una volta che il governo "non ha autorizzato l'uso di materiale militare italiano al di fuori dei confini ucraini, non siamo in guerra con la Russia". Vladimir Putin ha avvertito la Nato affermando che se "Kiev userà missili occidentali in Russia sarà guerra". L'Unione europea "condanna fermamente il recente trasferimento di missili balistici di fabbricazione iraniana alla Russia" e annuncia "nuove e significative misure restrittive" nei confronti di Teheran, "anche nel settore dell'aviazione". Intanto l'inviata della Rai, Stefania Battistini è stata dichiarata ricercata da Mosca: è accusata di essere entrata illegalmente sul territorio russo.