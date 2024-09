"Biden vicino all'ok a Kiev per i missili contro la Russia" | L'inviata Rai Battistini nella lista dei ricercati di Mosca

La guerra in Ucraina giunge al giorno 933. Biden sarebbe "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usare armi occidentali a lungo raggio all'interno del territorio russo, a patto che non utilizzi quelle fornite dagli Stati Uniti. Una decisione che non lascia indifferente Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin avverte la Nato affermando che se "Kiev userà missili occidentali in Russia sarà guerra". Intanto l'inviata della Rai, Stefania Battistini, accusata di essere entrata illegalmente sul territorio russo, è stata dichiarata ricercata da Mosca. Volodymyr Zelensky ha accusato Brasile e Cina di negoziare solo con la Russia. Il presidente ucraino ha dichiarato che l'esercito di Mosca ha lanciato una controffensiva nella regione russa di Kursk. L'esercito di Mosca "sta spingendo con sicurezza le truppe ucraine fuori dalla regione di Kursk e avrà sicuramente successo", ha affermato in proposito il ministro russo Sergei Lavrov. Intanto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito all'omologo ucraino Andrii Sybiha il sostegno italiano a integrità territoriale, sovranità indipendenza del Paese.