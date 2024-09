La guerra in Ucraina giunge al giorno 928. Il "Wall Street Journal" riporta dichiarazioni di funzionari americani ed europei secondo i quali "l'Iran ha consegnato a Mosca imssili balistici a corto raggio". Qualche ora prima era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Cernobbio dove è intervenuto al Forum economico internazionale Ambrosetti, a lanciare la stessa accusa. "Stiamo portando la guerra in Russia affinché Putin senta pressione", ha dichiarato sempre Zelensky per poi aggiungere: "L'Italia sta facendo di tutto per portare avanti la formula di pace". E aggiunge: "Ho un piano e lo farò vedere a Harris e Trump". Intanto, la Cnn mostra un video, ottenuto da un drone ucraino, che mostra alcuni militari russi giustiziare soldati di Kiev che si sono arresi. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi della città contesa di Pokrovsk, nella parte orientale del Paese. Il capo della Cia, William Burns, ha invitato i leader occidentali a non farsi intimidire dalle minacce nucleari di Putin.