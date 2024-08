Aiea: rischio incidente nucleare per scontri nel Kursk | Kiev prova a sfondare il confine a Belgorod | Zelensky: "Testato il nostro primo missile balistico" | Nuovi potenti raid russi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 917. Le forze di Kiev tentano di superare il confine a Belgorod. La Russia sferra un nuovo maxi attacco sul Paese invaso per il secondo giorno consecutivo. Missili, razzi, droni e il decollo di bombardieri hanno fatto scattare l'allerta aerea in varie regioni ucraine e provocato almeno quattro morti, dopo il primo grande raid scagliato lunedì da Mosca contro Kiev e varie strutture energetiche. Si contano diversi morti. L'avvertimento del presidente americano Joe Biden: "Mosca non avrà mai successo in Ucraina". Zelensky a Putin: "Risponderemo". L'Ue: "Attacchi barbari, rafforzano il nostro sostegno all'Ucraina". Intanto il presidente ha annunciato che le forze di Kiev "sono avanzate da uno a tre chilometri in alcune aree dell'oblast di Kursk in Russia, conquistando altri due insediamenti nella regione". Il capo dell'Aiea: con gli scontri nel Kursk rischio di incidenti nucleari.