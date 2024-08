Biden chiama Zelensky: "Nuovi aiuti all'Ucraina" | Raffica di sanzioni Usa contro chi sostiene militarmente Mosca

La guerra in Ucraina giunge al giorno 913. Biden ha chiamato Zelensky per congratularsi con lui in occasione del giorno dell'Indipendenza ucraina e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti, che include missili per la difesa aerea e munizioni. Il presidente ucraino ha commentato: "Bene, la consegna è urgente". Dagli Usa, inoltre, sono arrivate pesanti sanzioni a chi sostiene militarmente Mosca: nel mirino anche aziende cinesi. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev: "L'Ucraina sarà distrutta come Sodoma e Gomorra e i demoni cadranno inevitabilmente". Intanto le Nazioni Unite si sono dette "molto preoccupate" per le centrali nucleari nella regione di Zaporizhzhia e Kursk.