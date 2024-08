Mosca: "Impedita incursione ucraina nella regione di Bryansk" | Borrell: "L'offensiva nel Kursk è un duro colpo per Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 911. Le forze russe hanno impedito un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che "la nostra operazione nella regione di Kursk continua: vengono prese ulteriori misure e manteniamo il controllo sulle aree designate". E, secondo l'Alto rappresentante Ue Borrell, "l'offensiva ucraina è un duro colpo per la narrazione del presidente russo Putin". Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha ribadito che Mosca non terrà colloqui con l'Ucraina finché il nemico non sarà completamente sconfitto. Intanto, nella notte di martedì, si è riaccesa la guerra dei cieli, con almeno una decina di droni lanciati dalle forze di Kiev su Mosca e altrettanti che hanno preso di mira la capitale ucraina.