Prosegue l'offensiva ucraina a Kursk | Aiea: "Peggiora la situazione della sicurezza presso la centrale nucleare di Zhaporizhzhia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 907. Prosegue l'offensiva ucraina a Kursk. Secondo il Cremlino, Kiev avrebbe usato missili di fabbricazione Usa per distruggere il ponte sul fiume Seim. Gli ucraini avrebbero inoltre "iniziato la preparazione di un attacco alla centrale nucleare di Kursk". Zelensky intanto rivendica i risultati dell'esercito nella regione: "Stiamo rafforzando la nostra posizione". Per il Washington Post, l'attacco a Kursk blocca i piani per i colloqui previsti entro fine mese su una tregua parziale. Allarme dell'Aiea: "La situazione della sicurezza nucleare presso la centrale di Zaporizhzhia sta peggiorando a seguito di un attacco con droni che ha colpito la strada intorno al perimetro del sito nucleare".